Soviero: "Il Rieti torna a Curci, l'Italdiesel non ha avanzato pretese"

Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Andrea Rosito

Al termine dell'incontro avvenuto a Roma tra l'ItalDiesel e Riccardo Curci ha parlato ai microfoni di RietiLife Salvatore Soviero, tra i protagonisti delle ultime vicende del club. "La società torna a Curci. La città non meritava questo terrorismo mediatico. C’erano investitori pronti a rimanere, ma non possiamo restare a dispetto dei Santi. Va dato atto a Curci di averci provato in tutte le maniere. Io mi sono messo da parte e sono uscito anche nel momento in cui è stato fatto l’accordo oggi. Ma vi dico che Italdiesel non ha avanzato pretese, altrimenti sarebbe saltato tutto. Mi ero tesserato domenica, io sono stato bene in questo mese e mi dispiace. Nessuno può dire che non mi sia impegnato e non ce l’abbia messa tutta, anche per quel che riguarda la partita di ieri. Io volevo si giocasse e mi sono speso fino all’ultimo”.