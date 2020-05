Spadafora sulla C: "Protocolli accettati. Problemi economici? Tocca alla FIGC lavorarci"

Calcio in chiaro, posizione dei calciatori sulla ripresa del campionato, indennità per i lavoratori sportivi, ma non solo. Vincenzo Spadafora, Ministro dell’Economia, nel suo intervento ai microfoni di Rai2 ha parlato anche di Serie B e Serie C: “Quando abbiamo incontrato la FIGC ieri erano presenti anche queste due leghe. Hanno accettato anche loro i protocolli. La Lega Pro ha palesato difficoltà economiche per questi protocolli, ma queste sono situazione sulle quali dovrà lavorare la Federazione.”