Spezia, caccia a un dodicesimo: Fuzato, Pissardo e Plizzari nel mirino

© foto di Federico Gaetano

Lo Spezia a gennaio potrebbe andare alla caccia di un portiere giovane da affiancare al titolare Lamanna e sostituire così quel Nicolò Manfredini che è in scadenza a fine stagione e finora non ha trovato molto spazio. Per l’ex Modena le richieste dalla Serie C, anche da parte di club d’alta fascia, non mancano e per questo alla riapertura del mercato il suo futuro potrebbe essere altrove. Secondo quanto riferito da Cittadellaspezia.com sarebbero tre i nomi in ballo per il ruolo di dodicesimo: Daniel Fuzato, classe ‘97 della Roma, su cui si stanno muovendo altri club di Serie B, Marco Pissardo, classe ‘98 del Monopoli, che però difficilmente partirà a gennaio essendo titolare in Serie C, e Alessandro Plizzari, classe 2000 del Milan, che potrebbe tornare ad assaporare la Serie B dopo l’esperienza alla Ternana l’anno passato.