Spinelli: "I nuovi soci sistemeranno tutto. L'accordo ci sarà, lavorano per il bene del Livorno"

"State tranquilli che stanno trovando un accordo, state sereni che lo trovano l'accordo. Non mi fate dire di più, ma vedrete che trovano l'accordo, credo che entro martedì sarà presentata la fideiussione, stanno lavorando per il bene del Livorno, stanno facendo tutte le cose possibili per poter mettere in sicurezza il club. Alle volte bisognerebbe contare fino a 100 prima di parlare, ma vedrete che prevarrà il senso degli imprenditori". Con queste parole, l'ex presidente del Livorno Aldo Spinelli è intervenuto a livorno24.com, per fare il punto sugli amaranto: oggi giornata cruciale per il club. Dovrà infatti esser presentata la fideiussione a garanzia della stagione, e fatta chiarezza sulle vicende societarie.

Sviluppi attesi non oltre domani.