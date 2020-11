Spinelli: "Mi hanno proibito di occuparmi del Livorno, sono stato esautorato dai nuovi soci"

vedi letture

Ai microfoni dell'emittente tv Telecentro2, l'ex presidente del Livorno Aldo Spinelli ha detto la sua in merito alla situazione del club labronico, in ritardo con i pagamenti degli stipendi e in procinto di perdere quattro giocatori che, dopo la messa in mora, possono richiedere lo svincolo di ufficio. Queste le sue parole, riprese da livorno24.com: "Non parlo più con nessuno, mi hanno proibito di occuparmi del Livorno, sono stato esautorato dai nuovi soci. Tuttavia se loro faranno la loro parte (pagheranno debiti, stipendi, contributi ecc), io manterrò gli impegni presi contribuendo con una sponsorizzazione importante. Credo che la nuova società sia in difficoltà più per problemi burocratici che per mancanza di liquidità, ma a quel che mi risulta a breve tutto sarà sistemato".