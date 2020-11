Spinelli: "Se non fosse stato per la disastrosa gestione Navarra, il Livorno poteva ambire alla B"

La squadra non molla e continua a vincere, ma a Livorno, a livello societario, ci sono ancora delle tensioni. Dopo il successo contro la Pergolettese, tra gli amaranto, come riferisce livorno24.com, ha parlato l'ex presidente Aldo Spinelli, che non ha mancato di attaccare l'altro ex numero uno Rossettano Navarra: "Un plauso ai nostri giovani e a mister Dal Canto per quello che sono riusciti a fare fino ad adesso. Certo se la rosa non fosse stata smantellata dalla gestione disastrosa di Navarra, non ci sarebbe stata storia per la promozione in B. Purtroppo sono stati ceduti fior di giocatori, oggi protagonisti nelle loro attuali squadre, a zero euro. Confido nella nuova presidenza e mi auguro che già da mercoledì mister Dal Canto possa avere a disposizione i nuovi elementi. In questi giorni verrà convocato il Cda per l’aumento di capitale di 2 milioni di euro, ogni socio dovrà fare la propria parte. La mia famiglia non è gradita dalla tifoseria, neanche con una quota di minoranza. Le minacce sui social continuano ad arrivare, parlerò con il sindaco perché trovi una soluzione per cedere il 10% delle nostre quote”.