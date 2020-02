Sportitalia, da domani parte “AspettateC”: nuovo format dedicato alla C

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milano, 6 febbraio 2020 – Il grande calcio della Serie C torna su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) con un appuntamento fisso, settimanale, che racconterà il meglio della stagione con immagini, interviste, ospiti e approfondimenti. Si chiama ‘AspettateC’ e terrà compagniaagli appassionati tutti i venerdì dalle ore 21 alle 22.

‘AspettateC’ trasmetterà un focus sulle partite di “cartello” del weekend successivo e sulle relative trasmissioni in diretta su Serie C Tv, canale tematico di Lega Pro disponibile sulla piattaforma Eleven Sports.

Focus sugli appuntamenti del week end per i tre gironi del campionato di Serie C con la conduzione di Giada Giacalone che ospiterà negli studi di Sportitalia i protagonisti del movimento. Per il debutto di ‘AspettateC’ di venerdì 7 febbraio ore 21 ci saranno Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, Marcello Cianci, presidente del Novara e Luigi Spreafico, presidente del Renate.

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv è possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basta premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutto senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.