Stop alla C. Ad Carpi: "Ci aspettiamo che il Consiglio Federale confermi proposte della Lega Pro"

Tra le varie proposte emerse dall'assemblea di Lega Pro, tenutasi quest'oggi, è spiccata la volontà di promuovere in B, come quarto club, la squadra con maggior merito sportivo, ovvero quella che avesse avuto il miglior risultato in termini di punti conquistati-gare giocate.

La squadra è il Carpi.

Queste, ai canali ufficiali del club, le parole dell’azionista di maggioranza e Ad biancorosso Stefano Bonacini: “Prendiamo atto con soddisfazione della decisione presa a maggioranza dall’Assemblea di Lega Pro. I Presidenti hanno ritenuto fosse corretto premiare il merito sportivo, come suggerito dalle NOIF della Figc nonché dall’Esecutivo della UEFA. Non esiste alcun altro genere di riflessione da sviluppare, almeno per quanto concerne la decisione assunta in modo democratico da tutte le Società. Principi che ci aspettiamo confermerà anche il Consiglio Federale, a cui spetta la ratifica della decisione assunta dall’Assemblea di Lega Pro“.