Stop alla C. Dg Fano: "Giusto blocco retrocessioni, avevamo diritto di rimanere in C"

vedi letture

“Sono molto soddisfatto dell’esito dell’Assemblea delle Società di Lega Pro”. Attraverso il sito ufficiale dell'Alma Juventus Fano, il dg Simone Bernardini, che ha partecipato alla riunione da poco terminata, ne analizza i contenuti.

“I punti all’ordine del giorno erano i seguenti – dichiara il DG granata – : 1)sospensione definitiva del Campionato di Serie C della stagione sportiva 2019/20; 2)individuazione dei criteri per la promozione alla Serie B delle prime tre classificate di Lega Pro; 3)blocco delle retrocessioni dalla Serie C al campionato LND; 4)blocco dei ripescaggi in Lega Pro per la stagione sportiva 2020/21; 5)definizione coefficienti per la scelta della quarta società per la promozione in Serie B. Ad eccezione dell’ultimo punto dove ci sono ancora un po’ di incertezze, sugli altri 4 la stragrande maggioranza ha votato per la sospensione del Campionato, promozione delle prime tre di ogni girone, blocco retrocessioni e blocco ripescaggi.

Desidero ringraziare di cuore il Presidente Ghirelli, tutti i suoi collaboratori ed i membri del Consiglio di Lega Pro per aver ascoltato le nostre istanze ed aver dato voce alle nostre richieste. Ghirelli si è dimostrato particolarmente attento e sensibile cercando in tutti i modi di esserci vicino e tutelare tutti e 60 i club. Insieme ai rappresentanti degli altri club abbiamo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e cooperazione grazie al quale ci siamo trovati d’accordo su quasi tutti gli aspetti presentati. L’imprevedibilità della situazione in cui siamo coinvolti, l’inapplicabilità del protocollo e l’incertezza sulla ripresa degli allenamenti hanno fatto sì che tutti fossimo compatti su un unico fronte.

Nello specifico, i voti favorevoli al blocco delle retrocessioni sono stati 53 su 60, quasi unanime. Una decisione giusta, ben ponderata che salvaguardia società come la nostra – conclude Bernardini – a cui non è stato permesso di potersi giocare sul campo la salvezza e, dunque, ha il diritto di rimanere in Serie C”.