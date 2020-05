Stop alla C. Feralpisalò, Pasini: "Non c'erano le condizioni per la ripresa della Serie C"

Al termine dell’Assemblea di Lega, nella quale i Presidenti si sono pronunciati sulle proposte che saranno portate al Consiglio Federale, il numero uno della Feralpisalò, Giuseppe Pasini, ha dichiarato:

“È emersa una linea coerente con le prime valutazioni, in linea anche con il parere del club che rappresento: non c’erano le condizioni per riprendere a giocare e continua ad essere molto complicato prevedere una ripartenza nel breve periodo. La maggioranza dei presidenti si è detta favorevole allo stop del campionato, al blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi, alle promozioni in Serie B delle prime 3 squadre e al merito sportivo come parametro per scegliere la quarta promossa in B. Per quanto riguarda Feralpisalò, siamo già al lavoro per la programmazione della prossima stagione”.