Strasser apre al Monza: "Berlusconi garanzia di successo. Valuterei una sua chiamata"

Intervenuto nel corso di una diretta Instagram dei colleghi de Il Giornale il centrocampista Rodney Strasser, classe '90, ha parlato di un possibile ritorno in Italia, attualmente è in forza al TPS in Finlandia, magari nel Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che lo hanno avuto giovanissimo al Milan: “Berlusconi è un fenomeno, il numero uno, ogni volta che veniva a Milanello riusciva a caricarci. Una volta eravamo reduci da due pareggio di fila e c'era un clima poco sereno, ma in pochi minuti riuscì a tirarci su di morale. - continua Strasser – Ho visto che il suo Monza ha un grande progetto, è tornato in Serie B. Berlusconi e Galliani sono una garanzia di successo e se mi chiamassero valuterei con grande attenzione la loro proposta, mi piacerebbe”.