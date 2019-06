Sudtirol, accordo Zanetti-Ascoli. Ma gli altoatesini vogliono la buonuscita

Paolo Zanetti, tecnico del Sudtirol nelle ultime due stagioni, ha trovato l’accordo con l’Ascoli per allenare il club marchigiano in Serie B l’anno prossimo. Il club altoatesino ha chiesto un indennizzo per liberare il tecnico, che potrebbe mutare in una serie di contropartite tecniche da definire. Lo riporta Trivenetogoal.