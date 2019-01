Sudtirol, anche Perez nel mirino per sostituire Costantino

Con l'addio sempre più vicino di Costantino, il Sudtirol continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, gli altoatesini starebbero pensando ancora a Sacha Cori, classe '89 in uscita dal Monza ma molto vicino all'Albinoleffe. Restano in piedi le piste che portano a Leonardo Perez del Cosenza, ma solo a determinati costi, e a Francesco Grandolfo della Virtus Verona, scelta più low cost. Occhio, però, al diesse Bravo che potrebbe estrarre dal cilindro un quarto nome a sorpresa.