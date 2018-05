SudTirol, Barilli: "Squadre B? Difficile fare ora valutazioni"

Fonte: TuttoC.com

© foto di AZ Football/TuttoLegaPro.com

Sono state un po' un fulmine a ciel sereno le dichiarazioni del subcommissario Costacurta riguardanti l'inserimento delle seconde squadre in Serie C già dalla prossima stagione. Lo ha confermato ai microfoni di TuttoC.com il direttore generale del Sudtirol, Alessandro Barilli: "E' un argomento che è stato dibattuto per tanto tempo in Lega Pro con favorevoli e contrari. Sinceramente sarebbe interessante capirne di più per comprendere realisticamente quante sarebbero le squadre pronte a fare questo tipo di salto. Non credo che tutte le squadre di Serie A possano essere interessate. Sicuramente è una cosa interessante e innovativa. Si tratta di capire meglio la regolamentazione e l'impatto economico. Immagino che ci saranno ripercussioni per quanto riguarda la politica di valorizzazione dei giovani: anche questo dovrà essere un argomento da approfondire. E' difficile fare ora delle valutazioni in mancanza di comunicazioni ufficiali".

La sorpresa del dirigente biancorosso deriva appunto dal fatto che non più tardi di lunedì, dopo l'assemblea in Lega, si era parlato di un'introduzione a partire dalla stagione 2019/20: "Sono notevolmente sorpreso proprio perché l'ultimo aggiornamento in mio possesso era che non ci sarebbero stati i tempi tecnici per la prossima stagione. Anche l'orientamento da parte dei club di Serie A mi pareva di aver colto in modo informale che fosse più legato alla stagione 2019/20".