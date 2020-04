SudTirol, Baumgartner: "La 4^ promossa? Situazione d'emergenza, servono decisioni particolari"

Walter Baumgartner, presidente del SudTirol, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dell’Alto Adige in merito al futuro della stagione di Lega Pro: “Per una serie C i costi da sostenere per una ripresa con il protocollo sanitario emanato non è pensabile e forse nemmeno attuabile. Per quanto riguarda la quarta squadra che sarà promossa, i criteri per la scelta hanno fatto certamente discutere, però essendo in una situazione d’emergenza c’è bisogno di decisioni particolari: che non ci siano retrocessioni è una scelta molto importante, bisognerà in ogni caso decidere tutto in Federazione, insieme alle altre leghe”.