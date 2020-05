Sudtirol, Baumgartner: "Sì ai play off, ma senza le prime. Il format può cambiare"

vedi letture

Intervenuto nella serata di ieri a Reggina Tv il presidente del Sudtirol e consigliere federale in quota Lega Pro Walter Baumgartner ha parlato della decisione di far ripartire la Serie C: “Si è deciso di continuare come categorie professionistiche, bisogna vedere i dettagli. La Serie B ha i play off che sono più ridotti dei nostri però, ma il format può essere cambiato e ora si sa. Al momento non ci sono le condizioni per una riforma. - continua Baumgartner - Secondo me non è realistico che il campionato posso finire, non ci sono i tempi e troppe società sarebbero in difficoltà. Al massimo si possono disputare i play off, partendo dalla classifica attuale, ma senza le prime in classifica. Non so chi abbia fatto circolare questa ipotesi che è pura invenzione. In Consiglio non ne abbiamo discusso".