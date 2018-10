Sudtirol, Baumgartner tuona: "Mai più una C come l'ultima vissuta"

Fonte: TuttoC.com

Presidente del Sudtirol, Vicepresidente di Lega Pro, Consigliere Federale in FIGC. Walter Baumgartner è tutto questo e, nella giornata delle dimissioni di Gabriele Gravina da presidente della terza serie, TuttoC.com lo ha contattato per capirne di più sul futuro della C e del calcio italiano.

Gravina ha salutato. E adesso?

"Quella di Gravina in sella alla C è stata un'esperienza importante. Abbiamo l'occasione di portare il nostro presidente a capo della FIGC e sicuramente bisogna sfruttarla. Sono convinto che, con lui a capo della Federazione, per il calcio italiano si annuncia sicuramente un periodo proficuo. Non solo per il pallone in generale ma soprattutto per la nostra Lega".

Il 6 novembre si vota in C. Si parla di Ghirelli come possibile nuovo Presidente.

"Dobbiamo preparare il tutto affinché il futuro post-Gravina sia positivo. Credo sia ancora prematuro fare nomi: vedremo nei prossimi giorni chi si candiderà e poi, all'inizio del prossimo mese, decideremo. Ci sarà poco tempo da qui all'elezione ma tutto sommato è meglio così perché c'è tanto da fare e bisogna ricominciare a lavorare sin da subito".

Oltre al presidente verranno eletti anche i Vicepresidenti, carica che lei attualmente detiene.

"Non contano i singoli destini, per me non è un problema rinunciare al posto. Anche perché non potrei nemmeno rimanere, visto che il nuovo statuto prevede dei numeri due "laici: i Vicepresidenti non possono essere espressione di una società. L'importante è che la Lega vada avanti, io darò sempre il mio contributo".

Insieme a Lo Monaco del Catania sarà comunque consigliere federale in quota Lega Pro.

"Sì, noi due e il futuro Presidente della Serie C. Io e il collega del Catania rappresentiamo l'estremo nord e l'estremo sud, e siamo fieri di questo, perché la mission della Lega Pro è quella di rappresentare l'elite del calcio sui vari territori che compongono l'Italia".

Intanto Virtus Entella e Viterbese continuano a non scendere in campo...

"Tutto quello che è successo questa estate, e parlo anche della questione dei ripescaggi, non è degno del calcio italiano. Una cosa del genere spero non accada mai più. C'è da lavorare tanto per dare garanzie al calcio, alle società e al movimento intero. Non è solo un problema di qualche società ma di tutti noi. Il calcio ha bisogno di regole sicure che devono essere rispettate e non interpretate. Altrimenti ci ritroviamo come in questo caso con club che non sanno a metà ottobre a quale campionato partecipare".

Capitolo Sudtirol. Confermata la solidità offensiva di un anno fa ma si segna molto di meno.

"Il rodaggio è sempre importante, soprattutto quando si costruisce una squadra nuova per due terzi. Non è facile per chiunque, noi compresi. Credo che abbiamo cominciato bene, c'è qualche piccolo problema nel segnare poco ma non siamo gli unici ad averlo. Questo perché il nostro girone è molto equilibrato, l'abbiamo visto nelle prime partite. E questa è una cosa molto positiva per lo spettacolo: nulla è scontato".

Chiusura su Berlusconi, patron del Monza. Lo incontrerà a Natale in Lombardia e lo ospiterà a maggio in Sudtirol. Magari nel vostro nuovo centro sportivo...

"Ben venga chi investe nel calcio, soprattutto se in Lega Pro. Lo inviterò volentieri nelle nostre strutture se verrà da noi in primavera. Un centro di grande rilievo, siam riusciti a costruire con tanta fatica e impegno qualcosa di importante che ci aiuta e ci aiuterà anche in campionato. E ora testa allo stadio Druso, sistemeremo anche quello".