Sudtirol, Berardocco: "Felicissimo del rinnovo, restare era mia priorità"

Luca Berardocco, centrocampista del Sudtirol, ai microfoni del sito ufficiale biancorosso ha così commentato il rinnovo contrattuale che lo legherà agli altoatesini anche per la prossima stagione con opzione al 2021: “Sono felicissimo di questo rinnovo di contratto. Rimanere al Südtirol era per me una priorità: posso e voglio dare ancora molto a questo Club col quale ho sin qui vissuto due stagioni bellissime, fra le migliori della mia carriera. Questo rinnovo è per me uno stimolo in più per disputare un grande finale di stagione con i miei compagni di squadra”.