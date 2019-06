© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dodici giocatori sotto contratto ma alcuni appetiti da altri club: per il Sudtirol sarà un'estate calda a livello di mercato. Morosini, Vinetot e Turchetta sembrano essere finiti nel mirino di diverse squadre pronte ad aprire il portafoglio pur di convincere gli interessati ad un cambio di maglia: “Non credo ci siano in programma nuove uscite – rassicura dalle colonne dell'Alto Adige il presidente biancorosso Walter Baumgartner. - Vogliamo potenziare la squadra e non indebolirla…eppoi siamo convinti che per certi giocatori la nostra piazza rappresenti la loro giusta dimensione”.