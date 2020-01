Sudtirol, Bravo: "500mila euro per Morosini? Le cifre non sono quelle"

Intervistato da TuttoC.com il direttore sportivo del SudTirol Paolo Bravo ha smentito le voci sui costi dell’operazione Morosini-Monza, spiegando che i 500mila euro di cui si è parlato non corrispondono a verità: “Le cifre non sono quelle. L'operazione Morosini è basata su un prestito con obbligo di riscatto legata a certi scenari che possono avverarsi o meno. Si tratta di un'operazione articolata, insomma, non secca. - continua Bravo soffermandosi sul mercato in entrata – Al suo posto è arrivato un giocatore dinamico, con meno estro, ma che permette una maggiore copertura come Beccaro e non gli chiederò mai di fare il Morosini, come non lo chiederò a nessun altro. Icardi? È un giocatore bravo, che ha potenzialità, ma ogni discorso su un altro arrivo in mediana è subordinato, come detto, al rientro di Fink. Siamo poi alla ricerca di un attaccante moderno che possa fare la prima punta, ma che sia anche dinamica, discretamente veloce e possa fare una coppia di peso. Se la troveremo daremo la possibilità a Romero di riscattare altrove questi sei mesi non eccezionali. Se trova una destinazione a lui gradita non opporremo resistenza. C'è da dire che la squadra ha scoperto fin qui un Mazzocchi che sta facendo benissimo e che ha un po' messo in ombra Romero, che resta una punta di assoluto valore".