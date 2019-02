© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Paolo Bravo, ds del SudTirol, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TrivenetoGoal.it della prossima sfida contro la Feralpisalò: “La Feralpisalò è una squadra che ha trovato la sua dimensione, quella di lottare le prime posizioni. Sono stati coraggiosi nel cambiare modulo e hanno fatto veramente un buon mercato. Domenica per noi sarà un esame di maturità, i risultati dicono che negli ultimi due mesi abbiamo fatto un ottimo percorso di mentalità acquisita e migliorata, speriamo che duri fino alla fine. Secondo me il Monza risalirà ancora, Vicenza e Ternana scaleranno qualche posizione, le grandi arriveranno nelle prime 7-8 posizioni, penso anche che il Pordenone possa tenere fino alla fine. Ierardi rientrerà questa settimana dopo 35 giorni di stop, per Crocchianti ci vorranno 20-30 giorni. Rientra al momento giusto? Pensiamo ad arrivarci nei momenti giusti, poi quando ci arriveremo ci penseremo”