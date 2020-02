vedi letture

SudTirol, Bravo e gli infortuni: "Mercato svincolati? Direi di no ma non si sa mai"

"Mercato svincolati? Direi di no ma non si sa mai, vorrei affrontare questi 2 mesi con una buona batteria di giocatori".

Dalle colonne del quotidiano Corriere dell'Alto Adige, esordisce così il Ds del SudTirol Paolo Bravo, parlando della situazione dell'infermeria tirolese, piuttosto affollato. Prosegue poi: "Non sono preoccupato, la squadra ha dimostrato di essere capace di scalare le montagne, manca solo lo step finale che è dato da carattere e mentalità non da qualità o questione fisiche o tattiche".