Sudtirol, Bravo: "Il mercato è pieno di sorprese, può succedere di tutto"

Paolo Bravo, ds del Sudtirol, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per parlare del momento della squadra e delle eventuali trattative nella parte finale del mercato: "Abbiamo cercato di consolidare un'ossatura già buona e cercheremo di formare un gruppo che possa rompere le scatole anche alle grandi. Per quanto riguarda le trattative, considero il Sudtirol una squadra completa. Il mercato è pieno di sorprese e non sai mai cosa può succedere ma se non avremo problemi o infortuni in queste due settimane, non cambierà più nulla. Quindi niente più entrate e niente più uscite. Vogliamo diventare granitici".