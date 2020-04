SudTirol, Bravo: "La quarta promossa in B? Meglio puntare sulla migliore come media punti"

Sul tema del sorteggio della quarta società promossa dalla Serie C ipotizzato dalla Lega Pro è intervenuto anche il ds del SudTirol Paolo Bravo attraverso le colonne dell’Alto Adige: "Partiamo dal presupposto che noi speriamo di poter continuare l’attività a fine stagione, ovvero giocare quello che resta del campionato. Detto questo mi rendo conto anche delle problematiche che la Lega Pro sta affrontando, partendo dal fatto che i protocolli che saranno emanati in tema di salvaguardia (es. distanziamento negli allenamenti ed altro) saranno complicati da attuare per diverse società. Se la soluzione sarà quella di non continuare lo svolgimento della stagione, ritengo che le promozioni alla serie B è giusto che vengano attribuite alle attuali capoclassifica. Tutto sommato sono le tre squadre che sono state praticamente in testa sin dall’inizio della stagione, per cui negargli il salto di categoria credo sia una situazione non giusta. Capisco che poi ci dovrebbe essere anche una quarta promossa, e qui la questione del sorteggio mi sembra una strada difficile da percorrere. Effettuare il sorteggio come da tabellone diventerebbe davvero complesso. La soluzione potrebbe essere quella o di non scegliere una quarta promossa, oppure preferire, tra le attuali seconde, quella che avrà il miglior piazzamento in base alla logica media punti a parità di partite".