SudTirol, Bravo: "Le favorite del Girone B? Perugia, Padova e Triestina"

Attraverso le colonne del Corriere del Veneto arrivano alcune dichiarazioni sulla stagione di Serie C appena iniziata da parte di Paolo Bravo, ds del SudTirol: "Stiamo cercando di fare il salto di qualità nelle cose che ci mancano, questo è un campionato equilibratissimo, dove non ci sono distinzioni, totalmente diverso rispetto al solito, bene la vittoria contro la Feralpi però adesso dobbiamo continuare così, stando sul pezzo, concentrati e guardare partita dopo partita. La vetta? Dà certamente entusiasmo che bisogna però gestire nel modo giusto, anche perché in questo momento della stagione, primo secondo o metà classifica dice poco. Le favorite per la B? Nell’ordine Perugia, Padova e Triestina".