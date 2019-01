© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

Intervistato da Tuttoc.com il direttore sportivo del Sudtirol Paolo Bravo ha parlato del mercato del club altoatesino spiegando che l’approdo in biancorosso di Leonardo Perez, ora al Cosenza, appare improbabile: “Se faccio una rapina in banca sì (ride Ndr). Al momento abbiamo quattro attaccanti in rosa e sono a posto ma se Costantino andrà via dovrò sostituirlo. Perez potrebbe essere uno dei profili, è un giocatore forte e importante, accostato al Sudtirol anche nella passata stagione, ma a oggi per la situazione economica non è alla nostra portata. - continua Bravo parlando di altre mosse in entrata - Vorrei trovare un esterno destro per il centrocampo a cinque, preferibilmente under. Non importa che arrivi dalla D o dalla A, l’importante è che sia pronto subito visto che ci sono trattative in corso per il classe 2001 Zanon che si è messo in mostra con noi e adesso interessa a dei club di Serie A. In difesa fino all'ultimo valuteremo le condizioni di Marco Crocchianti. Spero possa tornare nel giro di un mese e mezzo e se il recupero dall'infortunio andrà per il verso giusto, allora saremo a posto. Altrimenti ci toccherà intervenire".