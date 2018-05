Sudtirol, Candellone: "Ai playoff possiamo arrivare fino in fondo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' andato in gol nel match vinto a Ravenna. L'attaccante del Sudtirol, Leonardo Candellone, ha parlato al Corriere dell'Alto Adige: "Il gol a Ravenna? Per un attaccante segnare è la cosa che conta di più. Sto lavorando bene durante la settimana e speravo che prima o poi un momento del genere potesse arrivare. Siamo in un buon periodo, l’obiettivo a questo punto è arrivare più in là possibile, i playoff non devono essere un punto d’arrivo ma di partenza. Spareggi promozione? L’aspetto psicologico sarà quello che conterà di più, anche perché a livello fisico ormai tutte le squadre sono preparate per queste gare aggiuntive. Mina vagante ai playoff? Credo che dopo tutti i risultati positivi che abbiamo fatto non possiamo parlare di mina vagante, siamo una squadra forte che ha le potenzialità per arrivare fino in fondo", si legge su TuttoC.com.