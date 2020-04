SudTirol, Casiraghi: "Il salto di categoria resta la priorità, siamo tutti ambiziosi"

Dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige, è intervenuto l'attaccante del SudTirol Daniele Casiraghi, che ha fatto il punto della situazione: "Speriamo di tornare al più presto alla normalità, per intanto mi alleno in collaborazione con il fisioterapista per sistemare un problemino al ginocchio e per essere pronto qualora si dovesse tornare a giocare. Il salto di categoria resta la priorità, la società è ambiziosa e noi giocatori pure, poi devono andare bene tutte le cose ovviamente, noi comunque daremo sempre il massimo".