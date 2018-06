Sudtirol, Costantino: "Mi ispiro a Inzaghi e sogno la Serie A"

Fonte: Gazzamercato.it

I Coldplay in sottofondo a ogni suo gol e uno slogan diventato il mantra del Sudtirol: “Entusiasmiamoci! La Serie B sarebbe qualcosa di grandioso, ci crediamo. Magari qualcuno si dimentica che siamo arrivati secondi”. Rocco Costantino non vuole fermarsi. Con la doppietta alla Viterbese nell’andata dei quarti di finale playoff è arrivato a 16 reti stagionali. Mica male per un debuttante nei professionisti: “Merito di mister Zanetti che ha creduto in me, anche se ero uno sconosciuto. E comunque i gol sono 17”. Il riferimento è alla rete segnata contro il Modena, ma cancellata dalle statistiche (a causa dell’esclusione dal torneo degli emiliani): “Un’ingiustizia. Se fossi stato espulso, la squalifica sarebbe stata valida. Allora perché privarmi del gol?”. E il bello deve ancora venire: “Non mi bisogna mai smettere di sognare, voglio arrivare in Serie A. Grandi bomber come Hubner e Riganò ce l’hanno fatta dopo i trent’anni, sono ancora in tempo. Non mi arrendo”.

Una lunga gavetta quella di Rocco-gol: “Sono partito dall’Eccellenza abruzzese a 18 anni. La svolta? L’anno scorso alla Vis Pesaro dove mister Sassarini mi ha dato le giuste direttive sui movimenti da fare. Ho fatto 27 gol e gli devo molto: è riuscito a toccare le corde giuste a livello emozionale”. Proprio a Pesaro nel 2014 la sua carriera ha rischiato di interrompersi: “Avevo segnato 13 reti e stavo esplodendo, quando mi sono spaccato il ginocchio”. Uno stop che ne ha rallentato l’ascesa. Costantino vive per il gol come il suo idolo Pippo Inzaghi: “Mi entusiasma vedere la fame che ci mette su ogni pallone. Tifo Milan grazie a papà Carlo che nel 2003 mi portò a Manchester per la finale di Champions contro la Juve”. Rocco è nato ad Aarau in Svizzera, quasi per caso: “Mio padre lavorava lì e faceva il pendolare con Roseto degli Abruzzi. La distanza ci ha legato ancora di più. Lui, mamma Maria, mia sorella Giuseppina e la mia fidanzata Giorgia sono il mio mondo”. Ora insieme al Sudtirol insegue una clamorosa prima volta in B. Perchè non bisogna mai smettere di sognare.