Sudtirol, ecco il progetto giovani. Il nuovo gioiellino si chiama Zanon

Gli addetti ai lavori suggeriscono di segnarsi questo nome: Simone Zanon. Ha diciassette anni (classe 2001) e domenica scorsa ha esordito in C con la maglia del Sudtirol negli ultimi venti minuti del match vinto uno a zero contro il Ravenna. E' un giocatore di grandi prospettive che già in estate aveva colpito le big. Juventus, Inter, Milan e Roma si erano fatte avanti col Sudtirol per provare ad accaparrarselo ma il club altoatesino ha preferito trattenerlo per cercare di valorizzarlo. Come caratteristiche è un centrocampista offensivo che può fare la mezzala o il trequartista. Fatte le debite proporzioni può essere accostato ad Hamsik. Con Zanon, prodotto del vivaio, si conferma la tradizione del settore giovanile del Sudtirol che in questi anni ha sfornato giocatori che sono già passati alle big. E' il caso, tra gli altri, di Lorenzo Sgarbi, classe 2001, ora al Napoli; Gambato del 2004 e Wieser del 2003 entrambi all'Inter.