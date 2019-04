© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nonostante il secondo posto disti sei punti e vi siano in mezzo tre squadre, oltre il Monza, il Sudtirol crede ancora nella possibilità di conquistare la piazza d’onore alle spalle del lanciatissimo Pordenone. Lo spiega il capitano della squadra Hannes Fink al Corriere dell’Alto Adige: “Il discorso è che ai play off ci sono tante squadre e in B ne vanno solo due. Non ti puoi dunque permettere di sbagliare niente per arrivare fino in fondo, di sicuro ce la metteremo tutta. - continua Fink - Il secondo posto? È difficile, anche se nel calcio non si sa mai, in ogni caso se non dovessimo riuscirci non sarebbe certo una tragedia, l’importante è il livello delle prestazioni, e da questo punto di vista ci siamo".