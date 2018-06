Sudtirol, Fink: "Non vogliamo fermarci, siamo concentrati"

Hannes Fink, capitano del Sudtirol, suona la carica in vista della sfida di ritorno dei quarti di finale dei playoff di domani, con la Viterbese: "Dobbiamo continuare ad essere concentrati e determinati così come lo siamo stati nella ripresa della gara di andata - sottolinea al quotidiano Alto Adige - è quello il vero volto del Sudtirol: una squadra che sa quel che vuole e che ha i mezzi per ottenerlo. Sapevamo che avremmo incontrato inizialmente delle difficoltà, per via del lungo periodo di inattività rispetto a loro che prima del nostro match avevano giocato quattro partite toste. Non ci abbiamo messo molto però a sintonizzarci sul ritmo partita...ed adesso che ci siamo non vogliamo fermarci più", riporta TuttoC.com.