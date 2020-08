Sudtirol, Fink: "Vogliamo migliorare il risultato degli ultimi tre anni. Greco valore aggiunto"

Hannes Fink, centrocampista e capitano del Sudtirol, ha parlato ai microfoni del Corriere dell'Alto Adige della stagione che sta per cominciare. "C’è grande motivazione, l’obiettivo è quello di migliorare il risultato ottenuto negli ultimi tre anni dove siamo arrivati a un buon punto. Con più partite ravvicinate bisognerà far riferimento a tutti quanti, di sicuro il direttore ha cercato di migliorare la rosa, sono arrivati tanti che possono portare qualcosa, e poi chi è rimasto dovrà dare il suo contributo. Greco? Lui ha una carriera importantissima alle spalle ma si è calato con grande umiltà nel nostro gruppo, è un ragazzo in gamba, di personalità ma senza eccessi, penso che lui sia un valore aggiunto per noi sia a livello tecnico ma anche di carisma".