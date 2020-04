Sudtirol, Fischnaller: "Questo brutto momento finirà, anche se non so quando. E tornerò a fare gol"

L'attaccante del Sudtirol Manuel Fischnaller intervistato su Instagram da Tuttoc.com ha parlato di questo lungo isolamento dovuto all'emergenza Coronavirus e della volontà di tornare in campo: “Sono in casa da più di un mese, cerco di fare quello che posso. Il preparatore atletico ci manda il programma settimanale, tra lavori di forza, stretching e video per fare allenamenti cardio. Cerchiamo di allenarci diversamente rispetto al solito, l'importante è mantenere la forma fisica. - continua Fischnaller – Quest'anno ho giocato sei gare e non sono riuscito a segnare, ma sono sicuro che prima o poi non arriverà il gol. Sono quattro anni e mezzo che non segno con questa maglia, ma tornerò a fare gol quando questo brutto momento finirà. Non so quando si tornerà in campo, l'importante è mettere al primo posto la salute e risolvere le cose realmente importanti".