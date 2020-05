SudTirol, Fischnaller: "Sono tornato perché c'è la mia famiglia e per lottare per vincere"

Intervista alle colonne del Corriere dell’Alto Adige per Manuel Fischnaller, attaccante tornato al SudTirol dopo l’avventura al Catanzaro: “Non sono tornato per stare nel posto dove abito, perché c’è la mia famiglia, ma per lottare e vincere il campionato e vedo una squadra che ha le carte in regola. Che società ho ritrovato? Cambiata totalmente in meglio, molto ambiziosa, motivata, seria, con una grande importanza a livello nazionale l’ho seguita tanto in questi cinque anni: in precedenza l’idea ad inizio stagione era sempre quella di salvarsi e poi quello che veniva in più sarebbe stato tutto di guadagnato, adesso c’è la sensazione che si possa fare qualcosina in più. Io a gennaio sono partito da zero, devo dimostrare di nuovo che posso fare bene qui, sono arrivato con motivazioni incredibili, mettendomi subito a disposizione, facendo il mio senza esagerare, in un gruppo già fatto: in alcuni momenti mi sono trovato in difficoltà e ho fatto fatica anch’io, anche se già prima dello stop mi sentivo parte integrante".