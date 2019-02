Ampio spazio dedicato dal Corriere dell’Alto Adige per la sfida odierna tra Sudtirol e AlbinoLeffe, in programma oggi alle 14,30 all'Atleti Azzurri d'Italia (diretta testuale su Tuttoc.com). “Sudtirol, l’occasione per accelerare - il titolo dell’articolo -. Zanetti avvisa: Albinoleffe insidioso. L’allenatore: “Bergamaschi ultimi? Faticano a concretizzare ma giocano bene”. Focus sui punti delle due squadre, 32 a 19 in favore degli altoatesini, e parole del tecnico Zanetti. “Per me è una partita molto difficile - dice il tecnico -, che nasconde un sacco di insidie: faticano a concretizzare, ma hanno valori importanti e sono ultimi in classifica solo perché hanno fatto tantissimi pareggi”.