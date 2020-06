Sudtirol, i play off si giocheranno alla Raiffeisen Arena di Bressanone

Il Sudtirol avrebbe scelto la Raiffeisen Arena di Bressanone come sede in cui disputare i play off vista l’indisponibilità, per lavori, del Druso di Bolzano. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che manca praticamente solo l’ufficialità da parte del club biancorosso. Il Sudtirol sfiderà una fra Triestina e Sambenedettese.