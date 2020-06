Sudtirol, il ds Bravo: "Vogliamo la B. Se arriva subito troveremo lo stadio"

vedi letture

Sul cammino playoff del Sudtirol, potrebbe esserci la Triestina o la Sambenedettese. Paolo Bravo, direttore sportivo degli altoatesini, ha quindi svelato ai colleghi dell'Alto Adige chi preferirebbe evitare: "La Triestina è una squadra costruita per vincere il campionato e quando una squadra è allestita per arrivare fino in fondo ha sicuramente qualcosa in più a livello di organico. La Sambenedettese è una delle squadre più divertenti ed ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato". Il dirigente spiega anche se i suoi sono una squadra da corsa classica (playoff) o grande giro (campionato): "Il Sudtirol è una squadra da percorso, certo ci sono squadre con delle rose più importanti ma sicuramente la nostra è una squadra che si è sempre distinta nel gioco e nei risultati". C’è però anche chi dice che la società biancorossa fondamentalmente la B nemmeno la voglia, almeno fino a quando non è pronto lo stadio: "Ma scherziamo ? La B la vogliamo eccome e se arriva subito uno stadio dove andare a giocare lo troviamo eccome. Sono solo chiacchiere, la B sposta gli equilibri, fa entrare in un’altra dimensione calcistica e non solo".