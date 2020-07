Sudtirol, il rinforzo deve arrivare tra i pali. Possibile ballottaggio Offredi-Poluzzi

vedi letture

Sguardo al futuro per il Sudtirol, che sta iniziando a puntellare la rosa per affrontare la stagione 2020-21. Qualche tassello, tra rinnovi e volti nuovo, è già stato apposto, ma stando a quanto riferisce il Corriere del Trentino, la priorità sembra esser legata a un portiere esperto.

L’idea prima è quella di riportare in biancorosso Daniel Offredi, che potrebbe lasciare la Triestina, tanto che i contatti tra le parti sembrano già esserci stati, ma questo non è l'unico nome in auge; è infatti monitorato anche Giacomo Poluzzi, ex SPAL reduce dalla stagione alla Virtus Francavilla.