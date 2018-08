SudTirol, il tassello mancante è in attacco: club al lavoro

Caio De Cenco

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Al netto della partenza di Zanchi, che a quando dichiarato dal DS Paolo Bravo non crea attualmente problemi, il SudTirol dovrà comunque restare attivo in questi ultimi giorni di mercato, per puntellare l'attacco. Lo stesso direttore, dalle colonne de Alto Adige, ha così parlato:

"Siamo alla ricerca di un attaccante strutturato che possa stare con Costantino o Turchetta o con tutti e due. La ricerca non è facile, ma penso di riuscire a completare anche questo tassello. Sarà un doppione di Costantino? No, considero Costantino un centravanti che può giocare benissimo anche con un altro centravanti di ruolo, è un finalizzatore a cui serve uno che crea spazi e varchi e, contemporaneamente, sostenga il gioco della squadra".

Il nome in pole è quello di Caio De Cenco del Padova, che parrebbe proprio prossimo all'approdo in biancorosso, ma sullo sfondo rimangono Mattia Marchi della Feralpisalò e Antonio Montella dell'AlbinoLeffe.