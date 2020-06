Sudtirol, lo stadio Druso potrebbe non essere disponibile per i play off. 4 le alternative

Il Sudtirol potrebbe non giocare la gara dei play off contro la vincente fra Piacenza e Triestina allo stadio Druso di Bolzano. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it sono infatti in corso dei lavori al terreno di gioco sotto la tribuna per l'installazione del nuovo impianto di riscaldamento sotterraneo al campo che verrà concluso entro settembre. Se il Druso non fosse disponibile la partita dei play off si potrebbe giocare a Merano o Bressanone, gli unici due stadi a norma in provincia, oppure migrare a Trento o Rovereto. Secondo il portale sarebbe Bressanone l'opzione con più chance.