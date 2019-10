Sudtirol, nuovo ruolo, stesso Fabbri. Con Vecchi la musica non cambia

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Esterno in un centrocampo a cinque sotto la guida di Paolo Zanetti lo scorso anno, terzino nella retroguardia a quattro quest’anno con Stefano Vecchi in panchina. Ruoli diversi, ma medesimo risultato. Alessandro Fabbri, classe ‘90, pur avendo arretrato il proprio raggio d’azione continua a confermarsi come uno dei migliori esterni del campionato di Serie C.

Corsa, senso tattico, continuità e duttilità – può giocare indifferentemente a sinistra e destra – sono le caratteristiche con cui ha conquistato anche l’ex tecnico della Primavera dell’Inter arrivato in Alto Adige col non semplice compito di sostituire quel Zanetti che brilla ora in Serie B alla guida dell’Ascoli. Qualità che non passano inosservate e che potrebbero proiettarlo verso la serie cadetta, magari con la maglia del Sudtirol che veste da due stagioni, con un occhio di riguardo al mercato. Fabbri è infatti in scadenza nel 2020 e continuando così le offerte nei prossimi mesi non gli mancheranno.