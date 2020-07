Sudtirol, Odogwu: "Qui c'è una società seria e ambiziosa, ho un entusiasmo incredibile"

Ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dell'Alto Adige, il neo acquisto del Sudtirol Raphael Odogwu ha dichiarato: "Dire che sono contento è poco: sono contentissimo per questo trasferimento e ho un entusiasmo incredibile. Non vedo l’ora di cominciare. L’anno scorso Gigi Fresco mi ha richiamato fra i professionisti e mi mancavano due gol alla doppia cifra. Mi sarebbe piaciuto arrivare a quota 10, spero di riuscirci il prossimo anno e toccare quota 100 gol in carriera. So che il Südtirol ha una società seria, è ambiziosa e ha tutte le carte in regola per crescere ancora rispetto al ruolo che occupa ora in Serie C".