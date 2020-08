Sudtirol, per la prossima stagione sondaggio per il fantasista Pasquato

Dopo la notizia della non iscrizione del Campodarsego in Serie C, caduta come un fulmine a ciel sereno, il fantasista Cristian Pasquato - che stava discutendo con l'oramai ex ds Maniero del rinnovo coi veneti - è pronto a ripartire: secondo quanto raccolto da TuttoC.com per lui c'è stato un sondaggio da parte del Sudtirol.