Sudtirol, Pfeifer: "Favorevole alla ripresa. In caso di stop potrebbero esserci solo 3 promosse"

L'amministratore delegato del SudTirol Dietmar Pfeifer ha parlato al Corriere dell'Alto Adige della situazione del campionato spiegando di essere favorevole a una ripresa: “Noi siamo favorevoli a proseguire, ma a patto che non venga messa a repentaglio la salute dei giocatori. E se dovessimo riprendere non vorremmo che ci fossero ripercussioni sulla prossima. Se questo non fosse possibile allora meglio concentrarsi sulla stagione che verrà fin da subito. - continua Pfeifer soffermandosi sulle promozioni – Credo che sia giusto per salire le prime tre dei gironi, ma per la quarta si potrebbe anche evitare di promuoverla per quest’anno. Sorteggio? Io sono un uomo di sport e dunque trovo opportuno che ci sia un riscontro sul campo per determinare queste cose, dunque non mi sembra una soluzione valida”.