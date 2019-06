Sudtirol, Pfeifer: “Non possiamo negare a Zanetti la Serie B”

Manca ormai solo l’ufficialità per il passaggio del tecnico Paolo Zanetti dal Sudtirol all’Ascoli. L’amministratore delegato del club altoatesino Dietmar Pfeifer ha infatti parlato così dell’ormai ex allenatore biancorosso: “Vediamo quello che succederà, la tendenza è che Zanetti vada ad allenare in serie B. Ha ancora un anno di contratto con noi? Vero, ma che senso ha trattenere un allenatore a cui togli una possibilità importante per la sua carriera, con tutto quel che potrebbe derivarne anche per noi? - conclude Pfeifer al Corriere dell’Alto Adige - In ogni caso entro la fine di questa settimana ci sarà la decisione definitiva, e poi ci si potrà concentrare sulla campagna acquisti".