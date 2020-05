Sudtirol, Pfeifer: "Per la ripartenza abbiamo anche un piano C. Valutiamo tutte le variabili"

Dopo il presidente Baumgartner anche l'amministratore delegato del Sudtirol Dietmar Pfeifer ha parlato al Corriere dell'Alto Adige della situazione in Serie C spiegando che gli piacerebbe poter lottare per la promozione in Serie B: “Ci giochiamo la promozione, siamo quarti in classifica e non avere la possibilità di provare a salire in B non piace. Però è impossibile programmare la ripresa della stagione anche se ci stiamo lavorando e abbiamo un piano A, ma anche uno B e uno C con tutte le variabili possibili e immaginarie. - continue Pfeifer parlando degli allenamenti - Aspettiamo il protocollo definitivo, al momento non sono concessi ma in caso cercheremo di adeguarci, anche se sarà molto più complicato e oneroso”.