SudTirol, Pfeifer: "Playoff assolutamente anomali. Determinante la questione fisica"

Dietmar Pfeifer, amministratore delegato del Südtirol, ha espresso attraverso le colonne del Corriere dell’Alto Adige la propria soddisfazione per le decisioni presi ieri dal Consiglio Federale: “Quello che è stato deciso ci fa piacere noi eravamo anche per finire completamente la stagione, ma visto che non ci sono i tempi, va benissimo così. Saranno playoff assolutamente anomali e pieni di incognite, senza dimenticare la questione fisica: scendere in campo spesso e con il caldo può aumentare il rischio infortuni. Noi? Sono fiducioso di principio, abbiamo svolto e stiamo svolgendo una preparazione molto buona e mi piacerebbe che quando la stagione sarà finita non avremo nulla da recriminare"