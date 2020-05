Sudtirol, rescissione con il preparatore Brivio: va alla Stella Rossa

vedi letture

Novità in casa Sudtirol, arriva la rescissione contrattuale tra la società ed il preparatore dei portieri Brivio. In un momento di incertezza sul futuro del calcio italiano, nonostante il club non abbia mai fatto mancare sicurezza ai propri tesserati, è arrivata la chiamata da parte di Dejan Stankovic e della sua Stella Rossa . Da anni Brivio era al fianco di Stefano Vecchi, suo preparatore anche negli anni alla primavera dell’Inter. A Belgrado ritroverà il figlio di Stankovic, Filip classe 2002 già allenato nel settore giovanile nerazzurro. L’imperativo sarà soprattuto provare a far crescere il figlio d’arte per renderlo il portiere titolare della squadra. Belgrado chiama Italia, Brivio risponde presente.