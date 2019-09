© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il giusto premio per essere uno dei migliori centrocampisti di Serie C per prestazioni e gol. E anche il giusto premio per aver rinunciato alla corte della Virtus Entella in Serie B. Come raccolto da TuttoC.com, nella mattinata di domani il Sudtirol annuncerà il prolungamento di contratto per Tommaso Morosini. Un triennale, che si aggiunge al contratto già in essere per il centrocampista ex Catanzaro, a cifre da capogiro per un team come quello biancorosso. Che non dà più via i giocatori di talento ma li tiene ormai stretti a sé.